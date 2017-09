Bericht über rassistische E-Mail : Kehrtwende: Alice Weidel rückt von Fälschungsvorwurf ab

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Gerrit Hencke

erstellt am 18.Sep.2017 | 15:11 Uhr

Berlin | Vor einer Woche berichtete die „Welt am Sonntag“ („WamS“) über eine E-Mail mit rassistischen Bemerkungen, die aus der Feder von AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel stammen sollte. Die AfD und auch Weidel selbst bestritten zunächst, dass sie die Autorin ist. Die „WamS“ berichtete jedoch, ihr liege eine eidesstattliche Versicherung des Mail-Empfängers, eines früheren Bekannten Weidels, vor.

AfD-Sprecher Christian Lüth sagte nach der Veröffentlichung, Weidel habe ihm versichert, diese Mail stamme nicht von ihr. Es sei „eine Fälschung“. Auch AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland wies den Medienbericht scharf zurück. „Diese E-Mail ist nicht ihre Sprache, passt gar nicht zu ihr“, sagte er der „Bild“-Zeitung.

Jetzt die Kehrtwende: Weidel lässt nicht länger behaupten, dass die Nachricht gefälscht sei. Ihr Rechtsanwalt schickte der Zeitung am 14. September ein vierseitiges Schreiben. Darin ist keine Rede mehr von einer „Fälschung“, heißt es in einem aktuellen Bericht. Noch am 10. September ließ Weidel über einen Anwalt derselben Kanzlei erklären, der veröffentlichte Text sei nicht von Weidel verfasst worden.

Demnach besteht Weidel bislang weder auf eine Unterlassung noch auf einen Widerruf. In dem Schreiben heißt es, Weidel sei aus Journalistenkreisen zugetragen worden, dass geplant werde, eine „mit unserer Mandantin geführte private Korrespondenz zu veröffentlichen“. Angeblich solle damit der Umstand bewiesen werden, dass sie und der E-Mail-Empfänger in der Vergangenheit tatsächlich eine Mail-Korrespondenz gehabt hätten und Weidel dabei eine besondere Schreibweise verwendet habe. Dazu sei es aber nicht erforderlich, dass weitere Mails veröffentlicht würden. Beides sei „unstreitig korrekt und durch die Vorlage von E-Mails daher nicht beweisbedürftig.“

Der Zeitung zufolge wird in der E-Mail vom 24. Februar 2013 der Vorwurf erhoben, die Regierenden zerstörten durch eine Überschwemmung mit „kulturfremden Völkern wie Arabern, Sinti und Roma“ systematisch die bürgerliche Gesellschaft, um sie als Gegengewicht auszuschalten. „Diese Schweine sind nichts anderes als Marionetten der Siegermaechte des 2. WK“, zitiert das Blatt weiter.