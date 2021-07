Reisende : Kategorie Risikogebiet soll gestrichen werden

Ist ein Land als Risikogebiet klassifiziert? Diese Fragen sollen sich Reisende in Zukunft wohl nicht mehr stellen müssen. Denn die Bundesregierung will diese Kategorie offenbar streichen.

Berlin | Die Bundesregierung will die Corona-Auflagen beim Reisen ändern und die bisherige Ausweisung von einfachen Risikogebieten aufgeben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen in Berlin. Dann gäbe es nur noch zwei Kategorien von Gebieten mit besonderer Corona-Last: Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete, wie es weiter ...

