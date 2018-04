Weil es wie „Viva Puigdemont“ klingt : Katalanische Separatisten entdecken den Bi-Ba-Butzemann

Das deutsche Kinderlied „Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann“ wird zum Viralhit unter katalanischen Separatisten.

von dpa

16. April 2018, 19:32 Uhr

Barcelona | Die katalanischen Separatisten haben den Butzemann für sich entdeckt. Das uralte deutsche Kinderlied „Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann“ wird von Unabhängigkeitsbefürwortern der spanischen Konfliktregion seit Tagen im Netz wie wild gesucht, angeklickt und kommentiert. Einige singen auch eine umgetextete Fassung. Das Lied sei in Katalonien „in den vergangenen Stunden viral geworden“, schrieb am Montag die Zeitung „El País“.

Nach einem illegalen Unabhängigkeitsreferendum hatte Madrid Puigdemont im Herbst 2017 als Regionalpräsident abgesetzt. Der 55-Jährige ging anschließend nach Belgien ins Exil und wurde am 25. März aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Schleswig-Holstein festgenommen. Die deutsche Justiz muss nun entscheiden, ob sie den daheim wegen Rebellion und Untreue angeklagten Mann ausliefert.

Doch woher kommt die plötzliche Beliebtheit? Ganz einfach: Viele Katalanen finden, „Bi-Ba-Butzemann“ höre sich an wie „Viva Puigdemont“ – wie ein Hochlebenlassen des Separatistenführers Carles Puigdemont also. Die Ähnlichkeit – für deren Feststellung allerdings viel Fantasie nötig ist – war jüngst einer Hörerin des katalanischen Radiosenders RAC-1 aufgefallen, wie spanische Medien berichten. Daraufhin habe RAC-1 das Lied mehrfach gespielt.

Inzwischen wurden verschiedene Fassungen des Liedes – die echte auf Deutsch sowie andere auf Katalanisch – in Spanien unter anderem auf Youtube und Twitter gepostet und von Tausenden angeklickt und auch kommentiert. Allein eine Videomontage, in der der spanische Ministerpräsident und Puigdemonts politischer Rivale Mariano Rajoy zu den Bi-Ba-Butzemann-Klängen zu tanzen scheint, wurde in drei Tagen schon mehr als viertausend Mal aufgerufen.

Die Begeisterung ging soweit, dass Katalanen sogar Kommentare im „Kinderlieder-Kanal“ des Videoportals Youtube schrieben. Zumeist hieß es aber nur: „Viva Puigdemont!“. Bei einer Separatisten-Demo am Sonntag in Barcelona sangen ein kleiner Chor sowie weitere Teilnehmer auch eine katalanische Version des Liedes.