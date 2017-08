Terror in Spanien : Karte der drei Anschlagsorte: Was passierte in Barcelona, Cambrils und Alcanar?

Über alle aktuellen Ereignisse zum Terror in Spanien berichten wir in unserem Liveblog.

Zuerst rast ein Lkw am Donnerstag in eine Menschenmenge auf den Ramblas in Barcelona, dann werden fünf mutmaßliche Terroristen in dem Küstenort Cambrils, etwa 100 Kilometer südlich von Barcelona, erschossen. Noch weiter südlich, in Alcanar, gab es bereits am Mittwoch eine Explosion, die in Zusammenhang mit dem Anschlag in Barcelona steht. Die Karte zeigt die drei Anschlagsorte.

mit Material von dpa

von Maximilian Matthies

erstellt am 18.Aug.2017 | 11:46 Uhr