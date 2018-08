Tag der offenen Tür : Kanzlerin begrüßt Besucher in ihrem Amtssitz in Berlin

Tag zwei beim «Staatsbesuch» für die Bürger in Berlin. Auch die Kanzlerin persönlich will die Gäste über ihre Arbeit informieren.

von dpa

26. August 2018, 05:01 Uhr

Beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung ist ab 14.00 Uhr auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dabei. Merkels traditioneller Rundgang durch ihren Amtssitz ist jedes Jahr ein Höhepunkt, bei dem besonders großer Andrang herrscht.

Die Besucher haben dabei die Möglichkeit, die Regierungschefin in ihrem Arbeitsumfeld zu erleben, mit ihr zu sprechen oder Fotos zu machen. Auf einer Bühne ist zudem eine Talkrunde mit Merkel und den frischgebackenen Leichtathletik-Europameistern Gesa Felicitas Krause und Arthur Abele geplant.

Neben dem Kanzleramt öffnen am Sonntag wie schon am Samstag alle 14 Ministerien und das Bundespresseamt ihre Türen für einen «Staatsbesuch» der Bürger. Das Programm unter dem Motto «Hallo, Politik» umfasst Führungen, Diskussionsrunden, Ausstellungen, Mitmachaktionen und Musik. Besucher können einen kostenlosen Shuttle-Service mit Bussen nutzen. An den Eingängen der beteiligten Häuser gibt es Sicherheitskontrollen. Besucher müssen einen Lichtbildausweis vorzeigen und sollten auf größere Gepäckstücke verzichten.