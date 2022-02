Politik : Jürgen Kayser wird neuer Verfassungsschutz-Chef in NRW

Jürgen Kayser (53) wird der neue Chef des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen. Das hat das Landeskabinett am Dienstag auf Vorschlag von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) beschlossen. „Er ist genau der richtige Mann, um die erfolgreiche Arbeit des NRW-Verfassungsschutzes fortzuführen“, teilte Reul am Mittwoch in Düsseldorf mit.

Kayser war bislang stellvertretender Leiter der Behörde und hatte sie kommissarisch geleitet, nachdem der bisherige Chef Burkhard Freier in den Ruhestand gewechselt war. Kayser ist Jurist und gebürtiger Kölner. Zuvor hatte Kayser verschiedene Positionen bei der Polizei inne. Von 2016 bis 2020 war er Leiter des Referats Staatsschutz im NRW-Innenminister...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.