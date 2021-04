Angebliches Komplott : Jordaniens Prinz Hamsa soll „unter Hausarrest“ stehen

Festnahmen, Einschüchterungen, Drohungen: Glaubt man den Schilderungen von Prinz Hamsa, greift Jordaniens König mit Härte gegen seine Kritiker durch - den eigenen Halbbruder inbegriffen.

Amman | In Jordanien ist Prinz Hamsa bin Hussein nach eigenen Angaben unter Hausarrest gestellt worden in Zusammenhang mit einer angeblichen Verschwörung gegen König Abdullah II. Die britische BBC veröffentlichte am späten Samstagabend ein Video, das der 41 Jahre alte Prinz aus seinem Arrest aufgenommen und dem Sender mit Hilfe seines Anwalts zugespielt ha...

