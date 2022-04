Ministerin zurückgetreten : Jetzt im Livestream: Grüne äußern sich zur Personalie Anne Spiegel

Die Grünen halten in Husum ihre Klausurtagung ab. Ein zentraler Punkt dabei: Familienministerin Anne Spiegel. Die Grünen-Politikerin war heftig in die Kritik geraten, am Montag gab sie ihren Rücktritt bekannt. Sehen Sie hier die Stellungnahme der Grünen live im Stream.

