Landespolitik : Jamaika uneins in der Agrarpolitik

In der Kieler Jamaika-Koalition ist ein Konflikt um die Agrarpolitik offen entbrannt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) forderte vor dem Hintergrund des russischen Krieges gegen die Ukraine - beide Länder sind wichtige Getreidelieferanten - am Mittwoch im Landtag ein Umdenken. In dieser Zeit sei es ethisch nicht verantwortbar, Flächen aus der Produktion zu nehmen und die Fruchtfolge einzuschränken. Nach EU-Vorgaben soll ab 2023 die Nutzfläche um vier Prozent reduziert werden, damit würden aus Günthers Sicht wichtige Flächen für Getreideanbau fehlen. Die Koalitionsfraktionen CDU und FDP unterstützten den Vorstoß.

Die Grünen beharren dagegen auf einem Umbau der Landwirtschaft. „Die Europäische Kommission hat ganz aktuell heute ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um der Landwirtschaft in der Europäischen Union in dieser Krise zu helfen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit global zu gewährleisten, was die Lebensmittel angeht“, sagte Agrarminister Jan Ph...

