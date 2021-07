Präsident von Brasilien : Jair Bolsonaro wegen anhaltendem Schluckauf im Krankenhaus

Anhaltender Schluckauf, das klingt eigentlich recht harmlos: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist deswegen allerdings in ein Militärkrankenhaus gebracht worden.

Brasília | Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist auf Anraten seines Ärzteteams ins Krankenhaus gebracht worden. Dies ging am Mittwoch aus einer Mitteilung der Pressestelle der Präsidentschaft in Brasília hervor. Demnach ist Bolsonaro für Untersuchungen im Militärhospital in der Hauptstadt, um die Ursache für seinen andauernden Schluckauf herauszufin...

