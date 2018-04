Proteste im Gazastreifen : Israels Armee: Grenzgebiet ist militärisches Sperrgebiet

Brennende Autoreifen und eine „Rauchwand“ – seit Freitag protestieren Palästinenser wieder an der Grenze zu Israel.

von dpa

06. April 2018, 12:30 Uhr

Nach Beginn neuer palästinensischer Proteste an der Gaza-Grenze hat Israels Armee das Grenzgebiet am Freitag zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Demonstranten hatten zuvor begonnen, an der Grenze zu Israel Autoreifen zu verbrennen, um eine „Rauchwand“ zu erzeugen. Außerdem planen Aktivisten große Blendspiegel einzusetzen, um israelischen Scharfschützen die Sicht zu erschweren. Nach den Vorfällen an Karfreitag wird ein erneuter Gewaltausbruch befürchtet. Die geplanten Proteste sollen mehrere Wochen andauern.

Beim schlimmsten Ausbruch der Gewalt seit 2014 waren am Karfreitag insgesamt 19 Palästinenser getötet worden. Ein weiterer Palästinenser starb an Verletzungen, die er am Karfreitag erlitten hatte.

Hunderte Palästinenser seien an fünf Stellen entlang der Grenze an Ausschreitungen beteiligt, teilte die israelische Armee am Freitag mit. Die Truppen setzten Mittel zur Bekämpfung von Unruhen ein, hieß es in der Mitteilung. Schüsse würden gemäß klarer Einsatzregeln abgefeuert. Israels Militär werde „keinerlei Verletzung der Sicherheitsanlage und des Grenzzauns erlauben“ und zum Schutz israelischer Zivilisten gegen Angreifer vorgehen. Nach palästinensischen Angaben wurden bisher drei Demonstranten verletzt.

UN-Generalsekretär António Guterres hatte zuvor alle Beteiligten zur Zurückhaltung aufgerufen. „Ich unterstreiche meinen Aufruf an alle Beteiligten, alles zu unterlassen, was zu mehr Gewalt führen könnte, oder Zivilisten, besonders Kinder, in Gefahr bringen könnte“, sagte Guterres laut Mitteilung vom Donnerstag. „Insbesondere rufe ich Israel dazu auf, Vorsicht beim Einsatz von Gewalt auszuüben, um Opfer zu verhindern. Zivilisten müssen ihr Recht auf Demonstrationen ausüben können.“

Gewalt-Ausbrüche seit Karfreitag

Am Karfreitag schossen israelische Soldaten nach Armeeangaben gezielt auf palästinensische Rädelsführer – die meisten der Getöteten waren nach israelischen Angaben militante Palästinenser.

In der Nacht zum Donnerstag tötete Israels Luftwaffe dann in der Nähe des Grenzzauns erneut einen bewaffneten Palästinenser. Seit Karfreitag sind damit inzwischen mindestens 21 Palästinenser bei Konfrontationen im Grenzbereich getötet worden.

Israels Armeesprecher Ronen Manelis warf der im Gazastreifen herrschenden Hamas vor, sie wolle das Grenzgebiet zu Israel mit gewaltsamen Protesten gezielt in ein Kampfgebiet verwandeln. „Die Hamas spielt mit Feuer und wird die Konsequenzen tragen müssen.“ Die Hamas kündigte Zahlungen an Familien von Toten und Verletzten an.

Angehörige von Toten sollten 3000 Dollar (rund 2450 Euro), von Schwerverletzten 500 Dollar (rund 400 Euro) und von mittelschwer Verletzten 200 Dollar (rund 160 Euro) erhalten, hieß es in einer Mitteilung der Organisation am Donnerstag.

Der Anlass: 70. Jahrestag der Gründung Israels

Die Proteste sollen nach dem Willen der Hamas bis Mitte Mai dauern. Anlass ist der 70. Jahrestag der Gründung Israels. Die Palästinenser sehen sie als Katastrophe an, weil 1948 Hunderttausende Palästinenser fliehen mussten oder vertrieben wurden. Sie pochen auf ein „Recht auf Rückkehr“ für Flüchtlinge und ihre Nachkommen. Israel lehnt dies ab.

Gilad Erdan, israelischer Minister für strategische Angelegenheiten und innere Sicherheit, sagte, sein Land sei auf jedes Szenario vorbereitet. Jeder Versuch, den Gaza-Grenzzaun zu beschädigen, werde als „Terrorakt“ angesehen.

Der UN-Nahostgesandte Nikolay Mladenov sagte, er verfolge die Vorbereitungen auf die neuen Proteste mit Sorge. „Israelische Truppen sollten höchste Zurückhaltung üben und Palästinenser sollten Konfrontationen am Gaza-Grenzzaun vermeiden“, sagte Mladenov nach Angaben seines Sprechers. Die israelische Behörde Cogat, die für Verbindungen mit den Palästinensern zuständig ist, warnte vor schweren Umweltschäden durch die geplante Verbrennung von Reifen.

Die Hamas wird von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft. Sie bestreitet das Existenzrecht Israels und fordert die gewaltsame Errichtung eines islamischen Palästinas vom Mittelmeer bis zum Jordan.