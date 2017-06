Jahrhunderte alt : IS-Terrormiliz sprengt symbolträchtige Moschee in Mossul

Wenig wäre für die Terrormiliz IS so schmerzhaft gewesen, wie aus der Großen Moschee in Mossul vertrieben zu werden. Nun sollen die Dschihadisten das symbolische Gebetshaus, in dem sich ihr Anführer erstmals zeigte, gesprengt haben.