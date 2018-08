Vor US-Sanktionen : Irans Präsident will Volk mit TV-Rede beruhigen

Teheran (dpa) – Irans Präsident Hassan Ruhani will sich vor Beginn der US-Sanktionen mit einer Fernsehrede an seine Landsleute wenden.

von dpa

06. August 2018, 10:16 Uhr

Wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA weiter berichtete, will Ruhani am Montagabend (1910 MESZ) erklären, wie die Führung om Teheran gegen die Sanktionen vorgehen wolle.

Mit Spannung wird auch seine Antwort auf das Gesprächsangebot von US-Präsident Donald Trump erwartet. Ruhani hat sich zu dem Angebot noch nicht geäußert. Sein Berater und das Außenministerium haben ein solches Treffen zumindest nicht ausgeschlossen.

Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran tritt am Dienstag 6.00 Uhr MESZ die erste Runde von US-Sanktionen wieder in Kraft. Die Maßnahmen waren im Zuge des Atomdeals ausgesetzt worden. Die USA wollen erreichen, dass der Iran keine US-Dollar erwerben und nicht mehr mit Gold und Edelmetallen handeln kann. Auch der Handel mit bestimmten Metallen, Rohstoffen und Industriesoftware soll unterbunden werden.

Mit den Strafmaßnahmen will US-Präsident Donald Trump die iranische Regierung unter Druck setzen. Ziele sind nach US-Angaben ein besseres Atomabkommen sowie ein Politikwechsel des Irans in Nahost. Der Iran ist in mehere Konflikte wie beispielsweise in Syrien, im Jemen und im Iran verwickelt.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte zuvor ein Festhalten seiner Regierung an der Wiedereinsetzung der US-Sanktionen gegen den Iran bekräftigt. «Die Vereinigten Staaten werden diese Sanktionen erzwingen», sagte er am Sonntag auf dem Rückflug von Asien in die USA.

Die Sanktionen seien «ein wichtiger Teil unserer Bemühungen, die bösartigen iranischen Aktivitäten zurückzudrängen», wurde er von der «Washington Post» zitiert.

Bei seinen Gesprächen in Singapur habe er den Standpunkt seiner Regierung in der Iran-Frage verdeutlicht. «Sie müssen sich einfach wie ein normales Land benehmen», sagte Pompeo. «Das ist die Vorgabe, Das ist ziemlich einfach.» Eine Lösung im Streit sei durchaus möglich. «Wir werden gerne reden, wenn es eine angemessene Lösung gibt, die zu einem guten Ergebnis führt.»