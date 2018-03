Nach Androhung Erdogans : Irakische Regierung warnt Türkei vor Einmarsch

Der Irak lehnt die Verletzung seiner Grenzen durch türkische Kräfte entschieden ab und forderte einen Truppenabzug.

von dpa

21. März 2018, 11:02 Uhr

Bagdad | Der Irak hat die Türkei vor einem Einmarsch ihrer Truppen in sein Staatsgebiet gewarnt. Der Irak werde auf seinem Boden keine Präsenz irgendwelcher Kräfte zulassen, die Militäroperationen ausführten, sagte der irakische Außenminister Ibrahim al-Dschafari am Mittwoch in Bagdad. Dort traf er den türkischen Vize-Außenminister Ahmet Yildiz. „Wir lehnen die Verletzung der irakischen Grenze durch türkische Kräfte entschieden ab“, sagte Al-Dschafari weiter.

Nach der Einnahme der nordwestsyrischen Stadt Afrin hatte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mit einer Ausweitung der Offensive bis in den Nordirak gedroht. Dort werde man die „Terrorcamps“ der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK „wenn nötig anhaltend unter Kontrolle bringen“.

Die PKK hat in Nordiraks Kandil-Bergen ihr Hauptquartier und auch im dortigen Sindschar Stellungen. „Wir würden sofort eines Nachts urplötzlich in Sindschar einmarschieren und es von der PKK säubern“, sagte Erdogan.

Al-Dschafari rief die Türkei zudem erneut auf, ihre im nordirakischen Kurdengebiet stationierten Truppen abzuziehen. Bagdad und Ankara streiten sich seit langem um eine türkische Militärbasis in Baschika. Die türkischen Soldaten bildeten dort in der Vergangenheit lokale sunnitische Kräfte im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus und unterstützen auch kurdische Peschmerga-Kämpfer.

Die Türkei hatte die international umstrittene Offensive gegen die YPG in Nordwestsyrien am 20. Januar begonnen. Am Sonntag verkündete Erdogan die Einnahme der kurdischen Stadt Afrin in Syrien. Die PKK steht in der Türkei, Europa und den USA auf der Terrorliste. Die YPG dagegen ist enger Verbündeter der USA im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).