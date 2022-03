Corona : Inzidenz in Schleswig-Holstein klettert auf 1516,3

Der Anstieg der Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein hält noch immer an. Am Donnerstag gab die Landesmeldestelle die Zahl neuer Infektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen mit 1516,3 an (Stand: 18.42 Uhr). Tags zuvor hatte sie 1470,3 und vor einer Woche 1155,7 betragen. In allen Kreisen und Städten im Bundesland liegt die Inzidenz nun über dem Wert 1000. Laut Robert Koch-Institut erreichte sie am Donnerstag für ganz Deutschland 1651,4. Nach der Tabelle dort rangiert Schleswig-Holstein unter den 16 Ländern im Mittelfeld.

Die Zahl neuer Ansteckungen an einem Ta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.