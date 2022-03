Corona-Fallzahlen : Inzidenz in NRW leicht gesunken

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ist in Nordrhein-Westfalen wieder leicht gesunken. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die Inzidenz am Mittwoch bei 1399,2 nach 1416,2 am Dienstag. Am Mittwoch vor einer Woche hatte der Wert 1403,7 betragen. Die Kennzahl für die Neuinfektionen liegt damit in Nordrhein-Westfalen weiterhin unter dem bundesweiten Wert, der an diesem Mittwoch 1734,2 betrug.

Es wurden in NRW innerhalb eines Tages 49.703 neue Covid-19-Fälle registriert. Zudem wurden 59 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt. Am höchsten ist die Belastung weiter im Kreis Coesfeld mit einer Inzidenz von 2477,4. Vergleichsweise niedrige Werte gibt es in Bielefeld und den Städten des Ruhrgebiets Mülheim, Essen, Duisburg u...

