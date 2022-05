Pandemie : Inzidenz in Hamburg liegt bei 360,9

Die Hamburger Corona-Inzidenz ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) minimal gestiegen und liegt nun bei 360,9. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von Freitagmorgen (3.10 Uhr) wiedergeben. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche bei 359,7 gelegen, am Freitag der Vorwoche bei 468,3. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Freitagmorgen mit 361,8 an.

Allerdings liefert die Inzidenz kein vo...

