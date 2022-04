Polizeistatistik : Innenminister Reul: 1415 Intensivtäter in NRW

Die Düsseldorfer Altstadt war in den vergangenen Monaten oft eine Bühne für Leute, die Krawall suchen und vor roher Gewalt nicht zurückschrecken. Anlass für die AfD nach dem Intensivtäter-Spektrum in ganz NRW zu fragen.

Laut Polizeistatistik werden in Nordrhein-Westfalen derzeit 1415 Personen als Intensivtäter im Bereich „Allgemeinkriminalität“ geführt. Das berichtete Innenminister Herbert Reul (CDU) auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion. Auslöser der AfD-Initiative war eine Häufung gewalttätiger Auseinandersetzungen in der Düsseldorfer Altstadt in den vergang...

