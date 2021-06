Belarus : Inhaftierter Blogger: „Ich fühle mich ausgezeichnet“

Vor knapp drei Wochen hatten die belarussischen Behörden den Regierungskritiker Boris Protassewitsch aus einer Passagiermaschine geholt. Seitdem ist er in Haft, musste im TV und nun bei einer Pressekonferenz auftreten.

Minsk | Gut drei Wochen nach seiner Festnahme ist der in Belarus inhaftierte Regierungskritiker Roman Protassewitsch überraschend bei einer Pressekonferenz aufgetreten. „Ich fühle mich ausgezeichnet“, sagte der 26-Jährige am Montag in Minsk. „Niemand hat mich geschlagen oder auch nur mit dem Finger berührt.“ Der Blogger wirkte gelöst. Er lachte mehrfach. Z...

