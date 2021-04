Pandemie : Indien: Erstmals mehr als 100.000 Corona-Fälle an einem Tag

Trotz eines alarmierenden Anstiegs an Infektionen leben viele Inder so, als gebe es keine Pandemie mehr. Die Impfkampagne der Regierung stockt - Schuld ist auch Indiens Status als Apotheke der Welt.

Neu Delhi | In Indien sind erstmals an einem Tag mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen erfasst worden. Das geht aus Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums hervor. Besonders betroffen ist der reichste Bundesstaat Maharastra mit der Finanzmetropole Mumbai. Premierminister Narendra Modi hatte am Wochenende vor einem alarmierenden Anstieg der Fälle gewarnt....

