Schutzsuchende : In vier Kommunen werden Flüchtlinge nicht mehr verteilt

In vier niedersächsischen Kommunen werden derzeit keine neu angekommenen Ukraine-Flüchtlinge mehr verteilt. Dabei handelt es sich um die Städte Hannover, Braunschweig und Göttingen sowie den nahe Hamburg gelegenen Landkreis Harburg, wie die Leiterin der Migrationsabteilung im Innenministerium, Susanne Graf, am Freitag in Hannover mitteilte.

Regierungssprecherin Anke Pörksen hatte zuvor betont, die Wohnraumsituation in Großstädten sei angespannt. Es sei für alle Beteiligten gut, wenn man eine Verteilung hinbekomme. Zu der generellen Verteilung der Ukraine-Flüchtlingen zwischen städtischem und ländlichen Raum sagte die Sprecherin: „Bei allem Verständnis für den Wunsch der aus der Ukraine ge...

