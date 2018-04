Kippa als Experiment getragen : In Berlin attackierter Israeli: Bin nicht jüdisch

Politiker sagen gerne, No-go-Zonen gebe es nicht. Viele Juden gehen dennoch lieber nicht mit Davidstern oder Kippa durch bestimmte Viertel. Nun wird in Berlin ein junger Mann angegriffen, der die Kippa trägt. Doch er ist gar kein Jude. Er wollte nur nicht glauben, dass Juden hier angegriffen werden.

von dpa

18. April 2018, 19:59 Uhr

Der in Berlin antisemitisch attackierte Israeli ist kein Jude. «Ich bin nicht jüdisch, ich bin Israeli, ich bin in Israel in einer arabischen Familie aufgewachsen», sagte der 21-Jährige am Mittwoch in einem Interview der Deutschen Welle.

Die Kopfbedeckung Kippa habe er als Experiment getragen. Ein Freund habe ihn gewarnt, man sei in Deutschland nicht sicher, wenn man eine Kippa trage. Das habe er nicht geglaubt, erklärte der Mann weiter. Drei Männer beleidigten ihn und seinen 24 Jahre alten deutschen Begleiter, der ebenfalls eine Kippa trug, am Dienstagabend in Prenzlauer Berg heftig. Einer der Männer schlug schließlich mit einem Gürtel auf den 21-Jährigen ein.

Der Attackierte filmte den Angriff. «Ich wollte einen Beweis für die Polizei haben und, dass die Deutschen sehen, ja im Grunde, dass die Welt sieht, wie schrecklich es ist, in diesen Tagen als Jude durch Berlins Straße zu laufen.»