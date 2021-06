Lukaschenko-Regime : In Belarus inhaftierter Blogger - „Geständnis“ unter Folter?

Das belarussische Staatsfernsehen zeigt ein Interview mit Roman Protassewitsch - voll von Geständnissen. Seine Mutter und auch Oppositionsführerin Tichanowskaja sind sicher: Protassewitsch wurde gefoltert.

Minsk | Knapp zwei Wochen nach seiner Festnahme in Belarus hat der Regierungskritiker Roman Protassewitsch in einem offenbar erzwungenen Geständnis eingeräumt, Massenproteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko organisiert zu haben. Der 26-Jährige äußerte in dem anderthalbstündigen Interview im Staatsfernsehen sogar Bewunderung für Lukaschenko, den er b...

