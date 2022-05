Regierungsbildung : Im Norden bahnt sich Dreier-Sondierungsrunde an

In Schleswig-Holstein bereiten CDU, Grüne und FDP nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein baldiges gemeinsames Sondierungsgespräch vor, um die Voraussetzungen für die Bildung einer neuen Regierung auszuloten. Wenn der CDU-Landesvorstand dafür am Mittwochabend wie erwartet grünes Licht gibt, könnte ein solches Treffen sehr schnell folgen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) strebt eine Neuauflage der Jamaika-Koalition an, obwohl seine Partei auch nur mit den Grünen oder der FDP eine sichere Mehrheit im Landtag hätte.

Am Dienstag hatte ein von Günther gefüh...

