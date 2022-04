Ministerin in der Kritik : Im Livestream: Grüne äußern sich zur Personalie Anne Spiegel

Die Grünen halten in Husum ihre Klausurtagung ab. Ein zentraler Punkt dabei: Familienministerin Anne Spiegel. Die Grünen-Politikerin war heftig in die Kritik geraten, als sie nach der schweren Flutkatastrophe im vergangenen Sommer einen vierwöchigen Familienurlaub angetreten hatte. Damals war Spiegel noch Ministerin für Klimaschutz und Umwelt in Rheinland-Pfalz. In einem denkwürdigen Video äußerte sich die heutige Familienministerin am Sonntagabend vor Journalisten und entschuldigte sich für ihr Verhalten. Dennoch werden immer mehr Stimmen nach ihrem Rücktritt laut. Sehen Sie hier die Stellungnahme der Grünen live im Stream.

https://playout.3qsdn.com/embed/3cb6de44-500e-11eb-b839-0cc47a188158...

