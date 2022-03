Tarifkonflikt : Hunderte Ärzte aus Kliniken beteiligen sich an Warnstreik

Mehrere Hundert Ärztinnen und Ärzte von kommunalen Kliniken in Schleswig-Holstein haben sich nach Angaben des Marburger Bundes am Donnerstag an einem Warnstreik beteiligt. Viele seien zur zentralen Kundgebung nach Frankfurt am Main gefahren, sagte eine Sprecherin. Vor dem Haupteingang des Friedrich-Ebert-Krankenhauses in Neumünster seien am Vormittag rund 70 Mediziner zu einer Kundgebung zusammengekommen. Die Versorgung der Patienten sei auch während des Warnstreiks gewährleistet, betonte die Ärztegewerkschaft.

Der Marburger Bund hatte zu dem Warnstreik aufgerufen. Betroffen seien 13 kommunale Krankenhäuser unter anderem in Lübeck, Neumünster, Kiel, Bad Segeberg, Rendsburg und Nordfriesland. Die Ärzte wollen Druck in den Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) machen. In vier Verhandlungsrunden und zwei Sondierungsgespr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.