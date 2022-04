Appell vor dem Tag der Arbeit : Hohe Inflation: So will der DGB für Ausgleich sorgen

Die Folgen der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine lasten schwer auf der deutschen Wirtschaft. So ist die Inflation in die Höhe geschossen. Der DGB pocht deshalb auf Ausgleich und Entlastungen für die Arbeitnehmer.

Die Gewerkschaften drängen kurz vor dem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.