Höcke, der lächelnde Dritte

Anja Christiansen

04.Dez.2017 | 09:48 Uhr

Das Gelände ist gesichert wie Fort Knox: Schon einen Kilometer vom Hannoveraner Kongresszentrum entfernt stehen Dutzende Mannschaftswagen der Polizei auf Abruf. Eine Reiterstaffel kommt vorbei. Zivile Autos oder Passanten sind hier nicht mehr zu sehen. Über allem röhrt der Motor eines Hubschraubers. Wer zum Parteitag der AfD will, muss gepanzerte Fahrzeuge passieren und mehrfach seinen Ausweis zeigen. Vor dem Eingang des Kongresszentrums laufen die Motoren abgestellter Polizeibullis. Es ist kalt an diesem Sonnabend.

Die AfD will am ersten Adventswochenende einen neuen Bundesvorstand wählen. Seit dem Abgang von Frauke Petry ist Jörg Meuthen alleiniger Vorsitzender. Als gesetzt gilt vorab der gemäßigte Berliner Landesvorsitzende Georg Pazderski. Aber es soll anders kommen.

Im Kongresszentrum beginnt der Parteitag verspätet. Demonstranten hatten die Zugänge versperrt. Im Polizeibericht ist später von einem Steinwurf und einem Flaschenwurf zu lesen. Die Beamten setzen Schlagstöcke, Pfefferspray und einen Wasserwerfer gegen aggressive Demonstranten ein. Fazit: Mehrere verletzte Polizisten und Demonstranten. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Kay Gottschalk berichtet zudem, er sei von Demonstranten an der Hand verletzt worden. Fünf Demos waren angemeldet, bei der größten ziehen gegen Mittag schließlich laut Polizei rund 6500 Teilnehmer friedlich Richtung Innenstadt.

Währenddessen verliert sich die Partei im Kongresszentrum in Formalia. Sollen Vorstandsbewerber ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen? Ist das überhaupt zulässig? Wie viele Fragen sollen einem Bewerber von den Parteimitgliedern gestellt werden dürfen? Wie lange darf derjenige antworten? Und soll über mögliche Gefälligkeitsfragen an einen Bewerber abgestimmt werden?

Schließlich wird Jörg Meuthen wie erwartet am späten Nachmittag mit 72 Prozent der Stimmen zum ersten Vorstandssprecher wiedergewählt. Zwei Stunden später wird er bei einer eilig anberaumten Pressekonferenz neben dem zweiten, frisch gewählten Vorstandssprecher, Alexander Gauland stehen, der leise davon spricht, dass er sich den Job nicht gewünscht habe. Wie kam es dazu? Nach Meuthen trat der Berliner Landesvorsitzende, Georg Pazderski an, um sich den Vorsitz mit Meuthen zu teilen. Der Oberst hatte sich für den Parteiausschluss des Thüringer Landeschefs Björn Höcke eingesetzt. Pazderski sprach von einem „Land, das auf einem Weg ist, den ich nicht weiter mittragen kann“, von seinen zwei „wohlgeratenen“ Kindern, aber eben auch davon, dass die Partei koalitionsfähig werden müsse. Ein rotes Tuch für den rechten Flügel.

Und so rief dessen Vertreterin, die schleswig-holsteinische Abgeordnete Doris von Sayn-Wittgenstein, den Delegierten anschließend zu, sie wolle nicht, dass anderen Parteien Koalitionsgespräche angeboten werden müssten, sondern „dass andere um Koalitionsgespräche betteln.“ Die 63-Jährige gab sich kämpferisch, schlug nationalistische Töne an, warb für eine Annäherung an Russland. Am Ende jubelten die Delegierten. „Doris, Doris“-Rufe schallten durch die Halle.

Nach dem ersten Wahlgang erneut Jubel bei den einen und ungläubige Blicke bei anderen: 49 Prozent für die Außenseiterin von Sayn-Wittgenstein, nur 47 Prozent für Pazderski. Erneute Wahl. Diesmal 49 Prozent für Pazderski, 48 Prozent für von Sayn-Wittgenstein. Die Wahl war gescheitert.

Schließlich zieht Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender im Bundestag, die Reißleine und beantragt eine Unterbrechung. Eilig kommt die Führungsspitze in einem Raum hinter der Bühne zusammen. Am Ende ist Gauland der einzige verbliebene Kandidat. Mit nur 68 Prozent wird er gewählt. Jubel bei den Delegierten.

Wenig später steht Alexander Gauland neben Jörg Meuthen vor Kameras und Mikrofonen, blickt zu Boden und nestelt an seiner Dackelkrawatte herum. Gauland sagt: „Ich will, dass wir eine einheitliche Partei bleiben.“ Er habe nicht kandidieren wollen, werde aber jetzt gut mit Meuthen zusammenarbeiten. „Es ist eine Situation für die Partei eingetreten, die nicht lebensgefährlich, aber schon gefährlich war.“ Pazderski wird anschließend mit nur 51,2 Prozent zum Vize gewählt. Offenbar eine Vereinbarung hinter den Kulissen.

Dass sich die Flügelkämpfe auch nach diesem Wahlabend nicht unter der Decke halten lassen, wird am folgenden Tag deutlich. Als gegen Mittag die zweite Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, als Beisitzerin für den Posten des Beisitzers kandidiert, tritt Björn Höcke ans Mikrofon. Höcke fragt lächelnd, ob eine Machtakkumulation im Vorstand gut für die Partei sei. Der Begriff „Sonnenkönigin“ fällt. Weidel, die zu Jahresbeginn ebenfalls für das Parteiausschlussverfahren von Höcke gestimmt hatte, antwortet ebenso lächelnd: „Lieber Herr Höcke. Sie haben prinzipiell sogar Recht.“ Eine gewisse Verzahnung sei aber notwendig – insbesondere wenn Gauland an die Spitze der Partei gewählt werde. Höcke nickt, immer noch lächelnd. Weidel wird mit 69,12 Prozent gewählt. Der Kampf zwischen Flügel und Realpolitikern geht weiter.