Kolumne „Berliner Geflüster“ : Helme, Haubitzen und die Gorch Fock: Wie Berlin Putin das Fürchten lehrt

Die Ukraine-Krise ist der erste internationale Härtetest für die noch junge Bundesregierung. Solidarität mit Kiew? Unbedingt! Aber mit Moskau will man es sich auch nicht verscherzen, wir brauchen ja das Gas. Die Lage ist vertrackt, doch ein vielversprechendes Lösungspaket wird geschnürt.

Ins Paket gehören zunächst die Schutzhelme, die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht den ukrainischen Truppen versprochen hat. 120.000 russische Soldaten vor der Grenze? Da sind die 5.000 Helme ein „ganz deutliches Signal" (Lambrecht) an Kreml-Chef Wladimir Putin. Und auch ein bezahlbares. Denn die Helme müssen nicht neu beschafft werden, sondern werden der Nutzung durch die eigene Truppe entzogen, wie eine Sprecherin am Freitag ausdrücklich betonte. Und die Helme sind nicht alles. Estland will der Ukraine zusätzlich mit neun Haubitzen aus dem Bestand der Nationalen Volksarmee der DDR unter die Arme greifen. Bei den altersschwachen Artilleriegeschützen handelt es sich allerdings um Angriffswaffen, die Deutschland nicht in Krisenregionen liefern darf. Dennoch wird in Berlin intensiv geprüft, ob man das in diesem besonderen Fall den Esten erlauben könnte, allen Kriegstreiberei-Vorwürfen der Linken und Grünen-Fundis zum Trotz. Regierungssprecher Steffen Hebestreit musste gleichwohl am Freitag einräumen, dass auch die Haubitzen nicht als „Game Changer" taugen. Da Berlin aber auch Nordstream II nicht platzen lassen will, um Putin zum Einlenken zu zwingen, bedarf es also eines zusätzlichen Druckmittels. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung" hat dazu einen wie immer klugen Vorschlag gemacht: „Die Entsendung der Gorch Fock ins Schwarze Meer." Helme, Haubitzen und Gorch Fock: Den Russland-Verstehern in der SPD ist das wiederum ein bisschen viel des Säbelrasselns. Daher hat der neue Parteichef Lars Klingbeil für Montag zu einer internen Besprechung ins Willy-Brandt-Haus geladen, um eine gemeinsame Position zu finden. Als Moderator der Genossen-Runde empfiehlt sich Altkanzler Gerhard Schröder. Der rügte die Grüne Außenministerin Annalena Baerbock zwar gerade für eine „kleine Provokation" gegenüber Putin, weil sie vor ihrer Moskau-Visite in Kiew Station machte. Ansonsten gilt Schröder aber als neutraler Vermittler....

