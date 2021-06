Anschlag : Helikopter von Kolumbiens Präsidenten Duque beschossen

Der Helikopter vom Typ Blackhawk mit drei Kabinettsmitgliedern an Bord wird im Landeanflug im Osten von Kolumbien von mindestes sechs Kugeln getroffen. Präsident Duque bläst zur Jagd auf die Täter.

Cúcuta | Beim Anflug auf die Stadt Cúcuta im Osten von Kolumbien ist der Hubschrauber von Präsident Iván Duque unter Beschuss genommen worden. „Der Helikopter, in dem wir flogen, wurde Ziel eines Anschlags“, sagte der Staatschef nach der Landung in Cúcuta. Es seien Einschusslöcher an dem Hubschrauber zu sehen. „Diese Regierung wird nicht eine Minute verlier...

