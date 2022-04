Agrarpolitik : Heinold beharrt auf Umbau der Landwirtschaft

Die Agrarpolitik spaltet im Norden die Jamaika-Koalition. Grünen-Spitzenkandidatin Heinold weist Vorstöße der Bündnispartner CDU und FDP zurück. Umweltschutz und Ernährungssicherheit dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden, sagt die Finanzministerin.

Der Konflikt um die Agrarpolitik geht in Schleswig-Holstein in eine neue Runde. Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl, Monika Heinold, lehnt es ab, Umweltschutz und Nahrungssicherheit gegeneinander auszuspielen. „Der Vorschlag, mühsam erkämpfte Schutzmaßnahmen für das Klima und die Artenvielfalt aufzuweichen, geht in die völlig falsche ...

