Landkreis Göttingen : Hauswände mit „Z“-Symbol beschmiert: Staatsschutz ermittelt

Unbekannte haben im Landkreis Göttingen zwei Hauswände mit einem „Z“-Symbol beschmiert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei es in der Nacht auf Mittwoch an die Fassaden in Osterode gemalt worden. Der Staatsschutz ermittelt den Angaben nach nun wegen Sachbeschädigung und des Anfangsverdachts der Belohnung und Billigung von Straftaten wie etwa Angriffskriegen.

Das Symbol gilt als Ausdruck der Unters...

