Das sind die Themen im Landtag : Haushalt, Pflege, Reichsbüger: Damit beschäftigt sich der Landtag in dieser Woche

Auf der Tagesordnung stehen viele Themen: von der Digitalisierung an Schulen bis zum Umgang mit Reichsbürgern in SH.

von shz.de

11. Dezember 2018, 14:04 Uhr

Kiel | Auf seiner letzten Sitzung im Kalenderjahr 2018 beschäftigt sich der Landtag in Kiel am Mittwoch mit dem Haushalt. Von Mittwoch, 12. Dezember bis Freitag, 14. Dezember, kommen die Abgeordneten im Landeshaus zusammen. Dabei stehen auf der Tagesordnung viele Themen: von Digitalisierung an Schulen bis zum Umgang mit Reichsbürgern in SH.

Das sind die Themen am Mittwoch:

Haushalt Der Landtag in Kiel entscheidet am Mittwoch über den Landeshaushalt des nächsten Jahres. Nach den Plänen der Regierung aus CDU, Grünen und FDP sollen die Ausgaben um 5,2 Prozent auf den Rekordbetrag von rund 12,6 Milliarden Euro wachsen. Darin sind Altverpflichtungen für die HSH Nordbank in Höhe von 450 Millionen Euro noch nicht enthalten. Die Investitionsquote im Etat 2019 beträgt 10,5 Prozent. „Uns ist es wichtig, den Sanierungsstau anzupacken“, sagte dazu am Dienstag der CDU-Haushaltspolitiker Ole Plambeck. „Wir wollen auch politisch gestalten.“ Trotz weiter gestiegener Einnahmen und niedriger Zinsen plant das Land eine Neuverschuldung von etwa 350 Millionen Euro. Die Koalition begründet dies mit den Belastungen aus der HSH Nordbank.

Das Pflegeberufegesetz Die bisherigen drei Ausbildungen in der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sollen reformiert werden. Zudem sollen sie zu einem einheitlichen Berufsbild zusammengeführt werden. Außerdem hat das Land mehr Ausgestaltungsspielraum als bisher. Jedoch kann das Gesetz auch nach Inkrafttreten noch weiter verändert werden. Ziel sei es, die Pflege bestmöglich zu unterstützen.

Ausbildung beim Land In einer großen Anfrage möchte die SPD erfahren, wie es um die Ausbildung beim Land SH steht. Dazu gehört unter anderem der Anteil von Frauen und inwieweit Inklusion betrieben wird.

Das sind die Themen am Donnerstag:

Digitalisierung an Schulen Der Landtag soll gemeinsam mit den Kommunen ein Konzept erarbeiten, dass es ermöglicht, alle Schulen bis 2021 mit WLAN auszustatten. Der SSW fordert die Landesregierung in diesem Zusammenhang auf, bei der Digitalisierung auch Schulen der dänischen Minderheit und solche in freier Trägerschaft zu berücksichtigen.

Modellprojekt Clearingstelle Der Landtag möchte illegale Aufenthalte in SH bekämpfen. Betroffenen sollen Wege aus der Illegalität eröffnet werden. Dazu soll eine sogenannte Clearingstelle ins Leben gerufen werden, das beantragen die CDU, die Grünen und die FDP. Ziel soll es sein, dass eine straffreie Selbstanzeige bei dieser Stelle gestellt werden kann. Die Stelle soll die illegal in SH Lebenden dann aufnehmen und in ein geordnetes Verfahren über die Klärung des Aufenthaltsstatus zu führen.

Reichsbürger in SH Die Grünen stellen eine große Anfrage zum Thema Reichsbürger. So sei die Zahl der Reichsbürger in den letzten Jahren spürbar angestiegen. Die Grünen möchten nun erfahren, wer als Reichsbürger eingestuft wird, in welchen Berufen diese Arbeiten und welches Gefahrenpotenzial von diesen ausgeht.

Überprüfung von Asylentscheiden Die AfD stellt den Antrag, dass die Landesregierung dafür Sorge tragen soll, dass sich Asylbewerber mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis drei Monate vor Ablauf beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) anfragen sollen, wie es um ihren Status steht.

Das sind die Themen am Freitag:

Luftmessstation am Heuss-Ring überprüfen Die AfD fordert die Regierung auf, die Positionierung der Luftmessstation am Theodor-Heuss-Ring in Kiel zu überprüfen. Dies soll durch externe Dienstleister bewerkstelligt werden. Die Fraktion möchte durch eine Neupositionierung Fahrverbote auf dem Ring vermeiden.

Landstraßen in SH Der Zustand der Landstraßen wird ebenfalls besprochen. Hauptsächlich soll es um die Strategie zur Entwicklung der Straßen bis 2030 gehen.