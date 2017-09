Houston Texas : Harvey trifft die Ärmsten der Armen: Trump will Katastrophenhilfe kürzen

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Houston | Ronaldo fällt es schwer zu glauben, was er eben auf dem Fernsehschirm im „George R. Brown Convention Center“ vernahm „Sie werden sehr schnelle Hilfe des Kongresses sehen“,versprach dort Präsident Donald Trump den Flutopfern nach seinem Besuch in Texas mit dem ihm typischen Bravado. „Und sie werden sehr, sehr schnell wieder auf den Beinen sein.“

Der Dachdecker fragt sich, wie das gehen soll. Sein Haus und Truck im Osten der Stadt stehen unter Wasser, die Flutversicherung konnte er sich nach mehreren Erhöhungen nicht mehr leisten und Ersparnisse hat er auch keine. Deshalb hat er Zuflucht im größten Notaufnahme-Lager von Houston gesucht, wo die Mehrzahl der Gesichter in dem mit 8500 Menschen überfüllten Zentrum „braun“ oder „schwarz“ sind.

Kaum Hochwasserschutz in ärmeren Stadtteilen

Armutsexperten wie Robert Bullard von der Texas Southern University überrascht das nicht. „Es ist sehr voraussagbar, welche Gebiete am härtesten getroffen werden“, weiß der Soziologe, der die Gefahrenzonen in Städten wie Houston anhand sozio-ökonomischer Kenndaten festmachen kann.

Die Gegenden, in denen besser situierte Bürger leben, zeichnen sich generell durch höhere Investitionen in Infrastruktur und Hochwasserschutz aus. Selbst wenn der, wie in diesem Fall während des Jahrhundert-Sturms „Harvey“, nicht Stand hält, sehen sich die Einwohner nicht den gleichen Gefährdungen ausgesetzt.

Toxische Dämpfe

Die gefährdeten Bereiche in Houston liegen laut Bullard im Osten der Stadt in Nachbarschaften, die an Industriegebiete mit petrochemischen Anlagen und Raffinieren angrenzen. „Harvey“ brachte für die Menschen hier nicht nur das Flutwasser, sondern auch toxische Abfälle aus den angrenzenden Anlagen.

Bryan Paris von der Umweltgruppe TEJAS, die im Osten von Houston aktiv ist, sagte einem Reporter des Magazins „The New Republic“, der Sturm habe einen „unerträglichen Gestank“ mitgebracht. Andere Nachbarn klagten in den sozialen Medien über ranzige Luft, Atemnot und Übelkeit.

„Das ist das Ergebnis einer Laissez-faire-Politk, ungebremsten Kapitalismus und fehlender Städteplanung“, analysiert Bullard den menschlichen Anteil, der die Katastrophe zu einem Desaster für die arme Bevölkerung macht.

Extreme Armut

Etwa jeder fünfte in diesen zu 90 Prozent von Latinos bewohnten Nachbarschaften lebt unter der Armutsquote. Mangels sozialen Wohnungsbaus und bezahlbaren Häusern in anderen Teilen der Metropole, blieb vielen nichts anderes übrig als in die Gebiete zu ziehen, die als von der FEMA als „hoch riskant“ eingestuft waren. Das trieb die Kosten für die Versicherungspolicen noch weiter in die Höhe. Laut einer Analyse der Washington Post haben vier von fünf Einwohnern in den am härtesten von den Überflutungen betroffenen Nachbarschaften keine Versicherung.

Trump kürzt Katastrophenhilfe

Zehntausende, die ihre Häuser und ihr Habe verloren, bleiben damit auf private Spenden und die Großzügigkeit der nationalen Katastrophenhilfe FEMA angewiesen. Doch ausgerechnet für diese Behörde sieht Trumps Haushaltsplan eine Kürzung der Mittel um 667 Millionen Dollar vor.

Das präsidiale Versprechen „sehr schneller Hilfe“ dürfte sich nach Ansicht der Anwältin Saundra Brown viel schneller als heiße Luft erweisen. Brown weiß, wovon sie spricht. Im Auftrag der Organisation „Lone Star Legal Aid“ half sie schon in der Vergangenheit Betroffenen, sich durch das Behördendickicht zu schlagen.

Staatliche Hilfe erhalte nur, wer nachweisen könne, dass er in seinem Haus nicht einen bewohnbaren Raum habe. Selbst dann seien die Hilfen auf 33.000 US-Dollar begrenzt. Bei weitem nicht genug, den Schaden zu ersetzen. Laut US-Zensus liegt der Wert eines Häuschens in Harris County bei 138.000 US-Dollar.

„Leute die keine Versicherung haben, werden ihre Häuser oftmals verlassen müssen“, beschreibt Professor Robert Meyer vom „Risk Management Center“ der Universität Pennsylvania die bittere Realität nach dem Hurrikan. „Die Regierung wird nicht mit Geldbündeln um sich werfen.“

Wenn die Wassermassen in Houston verschwunden sind, werden wie nach Katrina in New Orleans auch die sozialen Realitäten sichtbar; inklusive vieler zerstörter Existenzen und gebrochener Versprechen. Die „City without Limits“ hat durch Harvey ihre Grenzen aufgezeigt bekommen.

von Thomas J. Spang

erstellt am 01.Sep.2017 | 15:12 Uhr