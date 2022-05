Gewerkschaften : Hansestadt Hamburg: Beschäftigte wollen Ballungsraumzulage

Tausende Beschäftigte der Hansestadt Hamburg haben sich in einer Petition für eine Ballungsraumzulage wie in München oder Berlin stark gemacht. Derzeit sei die Hansestadt Schlusslicht bei der Bezahlung ihrer rund 71.000 Beschäftigten, teilte die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mit. Diese befürchteten, dass sie im Falle einer niedrigen Entgeltgruppe oder bei Teilzeit ins günstigere Hamburger Umland ziehen müssten. Zudem machten sie sich Sorgen um Altersarmut.

„Ob in Schulbüro, Feuerwehr oder Bezirk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.