Kiews Bürgermeister : Hannover lädt Vitali Klitschko ein - sehen Sie hier seine Rede live

2003 trugen sich die Klitschko-Bürger ins Goldene Buch der Stadt Hannover ein. Jetzt soll Vitali Klitschko aus dem Kriegsgebiet in den Rat zugeschaltet werden. Den Auftritt können Sie hier live verfolgen.

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay hat den Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, eingeladen, am Donnerstag in der Stadtratssitzung zu sprechen. Wie die Stadt mitteilt, wird Klitschko zu Beginn per Video zugeschaltet. So begründet Hannovers Bürgermeister die Einladung „Hannover steht als Lead City der Mayors for Peace fest an der Seite der Ukr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.