Bildung : Hamburgs angehende Abiturienten starten in Prüfungen

Hamburgs angehende Abiturienten starten am Mittwoch in die schriftlichen Prüfungen. Den Anfang macht das Fach Deutsch, gefolgt von den Fremdsprachen. Die Mathematik-Prüfung ist nach Angaben der Schulbehörde dann für den 3. Mai vorgesehen. Den Abschluss bildet das Fach Philosophie am 11. Mai. Danach folgen zwischen dem 21. und 29. Juni die mündlichen Prüfungen.

Wie schon in den Vorjahren gibt es wege...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.