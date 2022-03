Corona-Zahlen : Hamburger Senat sieht Hotspot gerechtfertigt

Der rot-grüne Hamburger Senat sieht den am Mittwoch in der Bürgerschaft geplanten Hotspot-Beschluss zur Verlängerung der Corona-Maßnahmen durch steigende Infektionszahlen gerechtfertigt. Es drohe eine Überlastung des Gesundheitswesens, sagte Sprecher Marcel Schweitzer am Dienstag nach der Senatssitzung. Die Zahlen führten „mit einer zeitlichen Verzögerung zu höheren Aufnahmen in den Kliniken“. Dabei sei es „unerheblich, ob ein Patient mit oder wegen Corona ins Krankenhaus gebracht wird“.

Zum einen müssten auch bei infizierten Patienten, die wegen anderer Beschwerden behandelt würden, aufwendige Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Zum anderen führe das steigende Infektionsgeschehen zu einem höheren Krankenstand beim Klinikpersonal, „der sich auch auf die Kapazitäten in den Krankenhäusern auswirken wird.“ Ohne eine Beibehaltung der Basissc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.