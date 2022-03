Geflüchtete : Hamburg stellt Messehallen für Flüchtlinge zur Verfügung

Zur Unterbringung und Versorgung von Ukraine-Flüchtlingen will Hamburg einen Teil seiner Messehallen nutzen. Dies sei für einen Übergangszeitraum von sechs Wochen geplant, teilte die Innenbehörde am Montag mit. Einzelheiten wollte Staatsrat Bernd Krösser am Nachmittag auf einem Pressetermin erläutern. Die ukrainischen Flüchtlinge sollen nicht dauerhaft in den Hallen untergebracht werden, sondern von dort schnellstmöglich auf weitere Standorte in der Stadt verteilt werden. Betrieben wird die Einrichtung vom Deutschen Roten Kreuz.

Am Freitag und Samstag waren nach Angaben der Behörde jeweils 700 bis 750 Geflüchtete am Ankunftszentrum in Rahlstedt angekommen. Nach Angaben des ukrainischen Generalkonsulats vom Sonntag haben mittlerweile rund 1800 Menschen aus dem Kriegsland in Hamburg Zuflucht gesucht. Das Bundesinnenministerium weiß nach eigenen Angaben bislang von 50 294 nach De...

