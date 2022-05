Corona-Fallzahlen : Hamburg meldet am Wochenende keine Zahlen mehr ans RKI

Die Hamburger Gesundheitsbehörde meldet an Wochenenden keine aktuellen Corona-Zahlen mehr an das Robert Koch-Institut. Zwar würden auch weiterhin alle eingehenden Fälle erfasst, sagte Behördensprecher Martin Helfrich der Deutschen Presse-Agentur. „Auch am Wochenende neu gemeldete Fälle gehen in die Statistiken ein, sie werden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt übermittelt.“

Elf andere Bundesländer hätten die Meld...

