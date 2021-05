Nahost-Konflikt : Hamas weitet Raketenangriffe auf Israel aus

Militante Palästinenser feuern fast ununterbrochen Raketen auf Israel ab. Vor allem die Stadt Aschkelon steht unter schwerem Beschuss. Die Armee tötet mehrere Mitglieder radikaler Gruppen im Gazastreifen.

Jerusalem | Militante Palästinenser haben am Dienstag ihre Angriffe auf Israel ausgeweitet und aus dem Gazastreifen hunderte Raketen abgefeuert. Das israelische Militär reagierte darauf mit Dutzenden Luftangriffen auf Ziele in dem Küstengebiet direkt am Mittelmeer. Auf beiden Seiten gab es Tote. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hatte sich seit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.