Ukraine-Krieg : Habeck zur Energieversorgung: Vorräte sind da

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht die deutsche Energieversorgung für die nächste Zeit gesichert. „Die Vorräte sind da“, sagte der Grünen-Politiker am Freitag in Kiel. „Wir kommen durch diesen Winter durch, und zwar, weil wir seit Dezember angefangen haben, politisch zu handeln.“ Die Bundesregierung habe mit staatlichen Geldern und mit politschen Gesprächen dafür Sorge getragen, dass die Gasspeicher, die auf niedrigem Stand waren, nicht komplett leerlaufen. „Die Kohlevorräte an den Kraftwerken reichen ebenfalls bis in den Sommer.“

Auf die Frage, wie er die Aussage von Außenministerin Annalena Baerbock bewerte, dass ein Stop jeglicher Energieimporte aus Russland von heute auf morgen bedeuten würde, „dass wir keinen Strom und keine Wärme in ein paar Wochen mehr haben würden“, ging Habeck nicht direkt ein. Das Wirtschaftsministerium sei in engem Austausch mit den Unternehmen, sagte...

