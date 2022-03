Parteien : Günther will mit CDU stärkste Kraft bei Landtagswahl werden

Gut zwei Monate vor der Landtagswahl Anfang Mai in Schleswig-Holstein hat sich Ministerpräsident Daniel Günther auf einem CDU-Listenparteitag kämpferisch gegeben. „Ich habe die Power, auch für die nächsten fünf Jahre Ministerpräsident in Schleswig-Holstein zu sein“, sagte Günther am Samstag in Neumünster. Er wolle den Menschen auch in unsicheren Zeiten Zuversicht geben. Günther forderte die Union zur Geschlossenheit im Wahlkampf auf. Er wolle in allen Wahlkreisen dafür werben, „dass die CDU mit Abstand die stärkste Kraft wird“.

Günther kandidierte auf dem Listenparteitag erneut für Platz eins. Von den 76 Listenplätzen sind laut Listenvorschlag 39 für Frauen vorgesehen. Hinter dem Ministerpräsidenten wollen Bildungsministerin Karin Prien, Landtagsfraktionschef Tobias Koch, die Landesvorsitzende der Jungen Union, Birte Glißmann, der Bildungspolitiker Tobias von der Heide und In...

