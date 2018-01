Neuer Standort : GSG9 sucht Nachwuchs: Elite-Einheit expandiert in Berlin

vergrößern 1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Jan.2018 | 09:02 Uhr

Berlin | Die Eliteeinheit der Bundespolizei, GSG9, soll um ein Drittel vergrößert werden und sucht deshalb Nachwuchs. Die GSG9 solle mit dem Aufbau eines zweiten Standorts in Berlin deutlich größer werden, sagte der Kommandeur der Einheit, Jérome Fuchs, dem rbb Inforadio. „Wir reden über circa ein Drittel der aktuellen Stärke des Verbandes. Das ist auch die große Herausforderung für die GSG9, den geeigneten Nachwuchs zu bekommen“.

Stationiert werde die Einheit wahrscheinlich in Spandau, die Entscheidung ist jedoch noch nicht endgültig gefallen. Grund für den zweiten Standort in Berlin sei die anhaltende terroristische Bedrohung. „Wenn man sich die vergleichbaren Terrorlagen anschaut europaweit, dann waren oftmals die Hauptstädte betroffen. Wir müssen uns auf jeden Fall in der Hauptstadt besser aufstellen. Die Zielrichtung ist klar: eine schnelle Reaktionsfähigkeit der GSG9 in der Hauptstadt“, sagte Fuchs.

Die GSG9 (Grenzschutzgruppe 9) wurde am 26. September 1972 nach der Geiselnahme von München gegründet. Die Spezialeinheit ist als Antiterroreinheit zur Geiselbefreiung und Bombenentschärfung trainiert. Bekannt wurde die Truppe im Jahr 1977, als sie das entführte Lufthansa-Flugzeug „Landshut“ erfolgreich von von palästinensischen Terroristen befreite.