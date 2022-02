Politik : Grüne: Weitere Entlastung bei Energiepreisanstieg möglich

Grünen-Parteichef Omid Nouripour hat weitere Entlastungen der Bürger im Falle kriegsbedingt steigender Energiepreise in Aussicht gestellt. Wenn Russland „die Gaslieferungen auch als Waffe einsetzt“, sei der Koalition klar, dass schnell weitere Entlastungen beschlossen werden müssten, sagte Nouripour am Freitag bei einer Pressekonferenz der NRW-Grünen in Düsseldorf. Die Bundesregierung hatte kurz vor der Invasion Russlands in die Ukraine bereits ein milliardenschweres Entlastungspaket als Reaktion auf steigende Energiepreise beschlossen. Der Energiemarkt werde nun sehr genau weiter beobachtet, sagte Nouripour.

Die Regierungskoalition sei zudem dabei, sich auf mögliche Hacker-Angriffe auf die kritische Infrastruktur in Deutschland vorzubereiten. Zur Diskussion um Waffenlieferungen an die Ukraine und einen Ausschluss Russlands aus dem Zahlungssystem Swift sagte der Bundesparteichef: „Wir wissen - und das ist keine Meinung der Grünen, das ist eine Meinung, die ...

