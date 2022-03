Flucht : Grüne und SPD: Hilfe für Kommunen bei Flüchtlingsaufnahme

Grüne und SPD haben mehr Unterstützung des Landes für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen bei der Aufnahme und Unterbringung der vielen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gefordert. Die Kommunen handelten schnell und pragmatisch und bräuchten jetzt Unterstützung, sagte die Grünen-Abgeordnete Berivan Aymaz am Mittwoch im Landtag. In NRW seien bisher mehr als 30.000 Menschen aus der Ukraine angekommen, davon seien etwa 22.000 in den Kommunen untergebracht und etwa 9000 in den Einrichtungen des Landes.

Einige Kommunen stießen jetzt schon an ihre Kapazitätsgrenzen. Es sei ein landesweiter Plan für die Aufnahme der Geflüchteten notwendig. Die Kommunen bräuchten außerdem eine Finanzierungszusage, die bei der Betreuung und Unterbringung der Geflüchteten gegenwärtig in finanzielle Vorleistung gingen. Die CDU/FDP-Landesregierung verzichte jedoch darauf, de...

