Mögliche Koalition nach der Landtagswahl : Grüne in Niedersachsen streben Neuauflage von Rot-Grün an

Bislang haben sich die Grünen in Niedersachsen mit Koalitionsaussagen zurückgehalten. Nun wirft Spitzenkandidat Christian Meyer sich an die SPD ran und der CDU rückwärtsgewandte Politik vor.

Die Grünen in Niedersachsen streben nach der Landtagswahl am 9. Oktober eine erneute Regierungskoalition mit der SPD an. „Es ist kein Geheimnis, dass die SPD uns inhaltlich näher ist als die CDU“, sagte Christian Meyer, Fraktionsvize der Grünen im Landtag, im Interview mit unserer Redaktion. Der 46-Jährige bildet zusammen mit der Fraktionsvorsitzenden ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.