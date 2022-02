Politik : Grüne fordern mehr psychotherapeutische Angebote für Kinder

Die Grünen in Nordrhein-Westfalen fordern in Corona-Zeiten mehr psychotherapeutische Angebote für Kinder und Jugendliche. Durch gezielte Maßnahmen müssten junge Menschen bei der Bewältigung der Pandemiefolgen unterstützt werden, sagte Grünen-Landtagsfraktionschefin Josefine Paul am Donnerstag. In den vergangenen zwei Jahren hätten junge Menschen vermehrt unter psychischen Belastungen aufgrund der sozialen Isolation in der Corona-Pandemie gelitten.

Die Grünen fordern mehr psychotherapeutische Behandlungsplätze sowie den Ausbau von schulpsychologischen Angeboten. „Kinder und Jugendliche können keine sechs Monate auf einen Therapieplatz warten, wenn sie in einer akuten Krisensituation sind“, so Paul. Die Angebote müssten sowohl persönlich zugänglich sein, als auch digital ausgebaut werden. Gemeinsa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.