Energie : Grüne fordern Auskunft zu Geld der Klimaschutzstiftung

Die Höhe der Mittel, über die die umstrittene Klimaschutzstiftung Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich verfügt, bleibt weiter offen. Auf eine Frage des Grünen-Abgeordneten Hannes Damm erklärte Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Donnerstag im Landtag in Schwerin, dass die Stiftung bislang keine Steuern an das Land abgeführt habe. Damm verwies jedoch darauf, dass die mit 20 Millionen Euro aus russischen Gasgeschäften ausgestattete Stiftung nicht als gemeinnützig eingestuft worden sei, somit Steuern und Gebühren entrichten müsse.

„Es muss aufgeklärt werden, ob der Stiftungsvorstand um Erwin Sellering die Abführung von Steuermillionen „vergessen“ hat und ob nun 20 Millionen für den Klimaschutz - oder welchen Zeck auch immer - zur Verfügung stehen oder es eigentlich nach Abzug der Steuern nur die Hälfte dieser Zahl ist“, forderte Damm. Laut Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.