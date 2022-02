Politik : Grote: Konfliktpotenzial durch pro-russische Corona-Kritiker

Hamburgs Innensenator Andy Grote befürchtet durch die russsiche Aggression in der Ukraine weiteres Konfliktpotenzial im Streit um die Corona-Politik in Deutschland. Innerhalb der Corona-Protestbewegung gebe es eine Strömung, „die russlandfreundlich ist“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag. Es könne sein, dass sich dies auch „in den Protesten auf der Straße bemerkbar macht - diese pro-russische Tendenz in diesem Spektrum“. Entsprechende Erklärungen kursierten bereits in den Social-Media-Kanälen und in den Messenger-Diensten.

Die russlandfreundlichen Tendenzen unter Corona-Kritikern seien auch am Donnerstag bei Beratungen der Innenminister von Bund und Ländern über die Auswirkungen des russischen Angriffs erörtert worden. „Das ist etwas, das wir auch bundesweit beobachten wollen“, sagte Grote....

